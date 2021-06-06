خوفا من أندية إنجلترا.. ماركا: برشلونة سيجدد عقد لاعبه الشاب

الأحد، 06 يونيو 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

برشلونة

دخلت إدارة نادي برشلونة في مفاوضات مع إلياكس موريبا لاعب الفريق الشاب لتجديد تعاقده مع الفريق.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إدارة برشلونة ستعقد جلسة مع وكيل موريبا ووالده لبحث شروط تجديد التعاقد قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعدما لفت موريبا أنظار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وسيعرض برشلونة التجديد على موريبا لمدة 3 سنوات.

وينتهي عقد موريبا مع برشلونة بنهاية موسم 2021-2022.

ويحق لموريبا التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

موريبا (18 عاما) لعب مع برشلونة 18 مباراة في الموسم الماضي في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.

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