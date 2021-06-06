كاف يؤجل قرعة كأس الأمم بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي.

وكان من المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو الجاري، في الكاميرون.

ويأتي سبب التأجيل بسبب جائحة كورونا التي تعيق حركة التنقلات في القارة.

وجاء التأجيل بطلب من كاف وهو ما وافقت عليه اللجنة المحلية المنظمة للبطولة.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإجراء القرعة، على أن يحدد في الفترة المقبلة.

وستقام بطولة إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل.

وسيشارك في البطولة 24 منتخبا.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل للبطولة بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.