المقاولون: الجزيري من حق الزمالك وفقا للعقود.. وننتظر دفعة الأهلي الأخيرة في صفقة طاهر

السبت، 05 يونيو 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

عماد النحاس ومحمد عادل في جهاز المقاولون العرب

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب عن موقف سيف الدين الجزيري من الانتقال للزمالك بشكل نهائي كاشفا عن موعد الدفعة الأخيرة من الأهلي لسداد قيمة صفقة طاهر محمد طاهر.

وكان سيف الدين الجزيري قد انتقل للزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال محمد عادل لقناة "on time sports 2": "الزمالك دفع 8 ملايين لاستعارة اللاعب".

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وشدد "عقب المباريات الأخيرة حصل الجزيري على وضعه في نادي الزمالك".

وتابع "لن يحدث أي مفاوضات مع الزمالك حول تفعيل التعاقد إلا بعد نهاية الدوري المصري".

وأضاف "الجزيري لم يحصل على أي عروض خارجية لكنه العروض ستأتي له بسبب مستواه مؤخرا مع الزمالك ومنتخب تونس".

وأكد "إذا دفع الزمالك 12 مليونا سيحصل على الجزيري حتى لو حصلنا على عروض مالية أكبر، فنحن نحترم التعاقدات وهذه حق الزمالك وفقا للعقد المبرم بيننا".

وعن التفاصيل المالية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي، قال: "هناك قسطا متبقيا على الأهلي في الصفقة وموعد سداده يوم 15 يونيو الجاري".

وأتم "لكن هناك بعض المتغيرات مثل مشاركته في المباريات وتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات واللعب للمنتخب الأول والأولمبي".

المقاولون العرب الأهلي الزمالك سيف الدين الجزيري طاهر محمد طاهر
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