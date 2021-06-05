المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره في العين السخنة

السبت، 05 يونيو 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر الأولمبي

بدأ المنتخب الأولمبي معسكره المغلق بالعين السخنة ضمن برنامجه الإعدادي لأولمبياد طوكيو.

ويلعب المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين ضد جنوب إفريقيا خلال التوقف الدولي الحالي.

وبدأ تجمع المنتخب ظهر اليوم في استاد القاهرة وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية.

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وانطلق بعدها المنتخب الأولمبي للعين السخنة حيث يخوض معسكره المغلق.

وخاض لاعبو المنتخب مرانا قويا على ملعب نادي وادي دجلة في العين السخنة.

وغاب عن المران طاهر محمد طاهر وعمر مرموش بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب على أهمية المعسكر، مشيرا إلى أنه سيعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 30 يونيو المقبل.

وستلعب مصر ضد جنوب إفريقيا في اللقاء الودي الأول، يوم الخميس المقبل على ستاد السويس.

ووقعت مصر في الثالثة مع منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو من 21 يوليو وحتى 7 أغسطس.

المنتخب الأولمبي
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