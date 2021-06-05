المنتخب الأولمبي لـ في الجول: خروج طاهر ومرموش من المعسكر للإصابة

غادر الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر الأولمبي معسكر الفريق بسبب الإصابة.

وقال زغلول صيام المنسق العام للمنتخب الأولمبي لـFilGoal.com: "طاهر محمد غادر معسكر المنتخب الأولمبي بتقرير طبي من الأهلي بسبب إصابته في الكاحل وسيعود لناديه للخضوع لتدريبات علاجيه".

وأضاف "كذلك غادر عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني المعسكر بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية ويخضع للعلاج في أحد المراكز الطبية والجهاز الفني يتابع حالته بشكل مستمر".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب استبعاد الثنائي من مباراة المنتخب الأولمبي الأولى ضد جنوب إفريقيا بسبب الإصابة على أن يتم إعادة تقييمه قبل المباراة الثانية".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد جنوب إفريقيا مرتين، الأولى يوم الخميس المقبل في استاد السويس والثانية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.