تدخل قد يعرقل برشلونة.. ماركا: سان جيرمان يغري فينالدوم براتب ضخم

قد يفكر جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول في تغيير وجهته المقبلة من كتالونيا نحو فرنسا، بعد العرض المقدم له من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينالدوم تلقى عرضا ضخما من باريس سان جيرمان للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

العرض الفرنسي قد يجعل اللاعب يعود عن قراره بشأن اللعب لبرشلونة، رغم الخطوات العديدة التي اتخذتها إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد معه.

فبعد يومين من التفاوض بين إدارة برشلونة وممثلي فينالدوم بشأن بنود التعاقد؛ قدمت إدارة باريس سان جيرمان عرضا للاعب الهولندي في الساعات الأخيرة، يتضمن مقابل مادي أفضل من الراتب الذي كان ليحصل عليه في إسبانيا.

وأشار تقرير "ماركا" إلى أن عرض برشلونة لفينالدوم لم يتضمن متغيرات ضخمة وهو ما حدث مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا، الثنائي الذي انضم للفريق في صفقتي انتقال حر.

لكن برشلونة يأمل أن يقتنع فينالدوم بالعرض نظرا لوجود رونالد كومان على رأس القيادة الفية للفريق، الذي تجمعه علاقة طيبة مع اللاعب منذ أن كان كومان مدربا لمنتخب هولندا.

وتخشى إدارة برشلونة أن يوافق فينالدوم على عرض باريس سان جيرمان لأنها لن تستطع تقديم أي عروض أخرى للاعب بسبب الوضع المالي للنادي.

وكان فينالدوم قد أعلن عن رحيله بشكل رسمي من ليفربول بعد نهاية الموسم المنصرم.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول يوم 30 يونيو المقبل ويحق له بعدها التوقيع لأي فريق.