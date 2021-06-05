الذهب ينهال على مصر.. علي زهران يفوز ببطولة العالم للجمباز

فاز علي زهران بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للجمباز 2021، التي أُقيمت في مصر.

وحقق علي زهران المركز الأول في منافسات جهاز الحلق، خلال البطولة التي أُقيمت على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة أكثر من 300 لاعبا يمثلون 16 دولة.

وحصل علي زهران على 14.70 نقطة ليحقق الميدالية الذهبية.

وحقق الأذربيجاني باباييف الميدالية الفضية، وحصد الأوكراني فاشينكو على الميدالية البرونزية.

وتعد ميدالية علي زهران الذهبية هى الأولى في تاريخ مصر في بطولات العالم في منافسات الرجال.

وكانت نانسي طمان قد فاز بالميدالية الذهبية في جهاز طاولة القفز في منافسات السيدات، قبل قليل. (طالع التفاصيل)

وأقيمت بطولة العالم للمرة الأولى في قارة إفريقيا لذلك حظيت باهتمام كبير من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

وشهدت البطولة تطبيق إجراءات احترازية صارمة لحماية المشاركين من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، حيث تواجد اللاعبون في الفقاعة الطبية مع الخضوع لمسحات طبية باستمرار.