الذهبية الأولى في تاريخ مصر.. نانسي طمان تفوز ببطولة العالم للجمباز

فازت نانسي طمان بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للجمباز 2021، التي أُقيمت في مصر.

وحققت نانسي طمان المركز الأول في منافسات جهاز طاولة القفز، خلال البطولة التي أُقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة أكثر من 300 لاعبا يمثلون 16 دولة.

وحصلت نانسي على 13,32 نقطة لتفوز بالميدالية الذهبية في البطولة.

وحصدت المجرية بيانكا شيرمان الميدالية الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب المجرية ماريا باكسكاي.

ميدالية نانسي طمان الذهبية تعد الأولى في تاريخ مصر في بطولات العالم في لعبة الجمباز الفني.

وأقيمت بطولة العالم للمرة الأولى في قارة إفريقيا لذلك حظيت باهتمام كبير من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

وشهدت البطولة تطبيق إجراءات احترازية صارمة لحماية المشاركين من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، حيث تواجد اللاعبون في الفقاعة الطبية مع الخضوع لمسحات طبية باستمرار.