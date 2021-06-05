الشروق التونسية: كاف يحذر الترجي من حضور الجماهير أمام الأهلي

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابا رسميا لنادي الترجي التونسي يحذره من حضور الجماهير خلال مباراة الأهلي المقبلة.

ذكرت صحيفة "الشروق التونسية" أن الاتحاد الإفريقي (كاف) حذر الترجي من تكرار حضور الجماهير لمبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

في ظل لعب مباريات البطولة دون حضور الجماهير، وهو ما خالفه الترجي خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري في إياب ربع نهائي البطولة.

وحضر بعض جماهير الترجي مباراة شباب بلوزداد في ملعب رادس، لذلك حضر الاتحاد الإفريقي نادي الترجي من تكرار هذا الأمر حتى لا يتعرض للعقوبات.

ويلعب الترجي مع الأهلي في ملعب رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن إيقاف طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي لمدة عام بسبب تناول مادة محظورة.

وأكد مصدر داخل الترجي لـFilGoal.com أن النادي التونسي سيتقدم باستئناف ضد هذه العقوبة. (طالع التفاصيل)