رامي شعبان: النني مهم لـ أرسنال وأتمنى بقاء صلاح في ليفربول.. وإبراهيموفيتش يسألني عن ميدو

السبت، 05 يونيو 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

رامى شعبان

تمنى رامي شعبان حارس أرسنال ومنتخب السويد الأسبق أن يرى محمد صلاح مرتديا قميص الفريق اللندني، كما أشاد بـ محمد النني.

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أرسنال

رامي شعبان لاعب الزمالك ومزارع دينا الأسبق خاض تجارب احترافية عديدة وارتدى قميص منتخب السويد ولعب في كأس العالم 2006.

وقال رامي شعبان: "كنت أتمنى أن يلعب محمد صلاح في أرسنال قبل الانضمام إلى تشيلسي لأن أسلوب لعبه مناسب للفريق".

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وأشاد بمحمد النني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ليس الأفضل لكنه مهم جدا للمجموعة ولديه طاقة يعطيها للفريق، وهو لاعب جيد ولن يكون في أرسنال إذا لم يكن لاعبا جيدا، ومستواه ثابت".

وواصل "عودته من بيشكتاش التركي واللعب بشكل رائع يدل على شخصيته ولذلك أحبه وآمل أن يواصل مع أرسنال".

وعن رأيه في مستقبل محمد صلاح أضاف "أفُضل بقاءه مع ليفربول من أجل أن يستمر في الدوري الإنجليزي، والدوري الفرنسي ليس قويا مثل الإنجليزي إذا انتقل لباريس سان جيرمان، وحتى يستفيد صلاح أكثر في الدوري الأقوى".

وأكمل "من الصعب قول لا لبرشلونة وريال مدريد بسبب التاريخ وكل شيء".

وأتم "التقيت زلاتان إبراهيموفيتش منذ عدة أشهر، ودائما ما نتحدث عن أحمد حسام ميدو ويطمئن عليه وكذلك ميدو يسألني عن زلاتان لأنهما تزاملا سويا في أياكس، أحبه وهو شخص مباشر".

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