هاني سعيد: علاقة بيراميدز مع الأهلي "ليست سلبية".. ونود إثبات أن هزيمتي الرجاء أمر غير طبيعي

السبت، 05 يونيو 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن علاقته بالأهلي "ليست سلبية"، مؤكدا على انتظار النادي لمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بفارغ الصبر.

وقال سعيد لقناة إم بي سي مصر: "رودولفو أروابارينا مستمر. وصلنا لوقت حرج في التغيير الفني خلال الموسم. خلال 15 يوما سنخوض نصف نهائي الكونفدرالية، كل الأخبار التي تربطنا بمدربين تربطنا بمدربين متعاقدين مع أنديتهم".

وأردف "نجد أشياء غريبة منشورة عن بيراميدز. لا نعرف سر الحديث عن موضوع شارة القيادة. الأمر كان منذ 4 أو 5 أشهر. قائد الفريق هو عبد الله السعيد ولا أحد تحدث عن إمكانية تغييره. لا أعرف لماذا خرج الحديث عن ذلك الأمر الآن مرة أخرى".

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وأكمل "أي مساعدة نستطيع تقديمها لعبد الله السعيد في قضيته مع النادي الأهلي لن نتأخر فيها. لم يُخطر عبد الله بالحكم، وعقده الثلاثي بين الأهلي وأهلي جدة ينص على أن أي خلاف يتم الاحتكام فيه إلى فيفا".

وشدد "العلاقة مع الأهلي ليس بها أي سلبيات. نتواصل مع مسؤولين في الأهلي بشأن انتقالات اللاعبين وهذا يحدث منذ زمن طويل ولم ينقطع. ومن الممكن أن تحدث بيننا صفقات تبادلية في حال وجود منفعة للطرفين".

وأتم "بغض النظر عما حدث في مباراتي الرجاء في دور المجموعات بالكونفدرالية، مباراتا نصف النهائي مهمتان للوصول للدور النهائي وكذلك لإثبات إن ما حدث في المجموعات كان غير طبيعي، نريد إثبات ذلك والرد في الملعب".

وخسر بيراميدز من الرجاء ذهابا إيابا في دور المجموعات بنتيجتي 2-0 و3-0، قبل أن يتواجها في نصف نهائي البطولة ذاتها يوم 20 يونيو بالقاهرة، و27 يونيو بالدار البيضاء.

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