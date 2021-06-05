كومان: مستعدون للموسم الجديد وسعيد بدعم لابورتا

السبت، 05 يونيو 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أكد رونالد كومان على استعداده وتركيزه مع برشلونة لخوض غمار الموسم المقبل.

وأعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن استمرار رونالد كومان كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

وكتب كومان بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيه استعداده للموسم المقبل ودعم لابورتا له.

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وقال كومان: "أنا مرتاح لأقول إن اللاعبين وفريق العمل الخاص بي مركزين بشكل كامل على الموسم الجديد الآن".

وواصل "الأسابيع القليلة الماضية كانت حادة في أحداثها، ولكن أنا سعيد أن الرئيس خوان لابورتا يدعمني وأن الهدوء قد عاد مرة أخري".

وأتم ""الجميع في النادي يركز على شيء واحد فقط، بناء برشلونة فائز، وتحقيق النجاح".

كومان يتواجد مع برشلونة منذ بداية الموسم المنقضي، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتيين.

وحصل برشلونة في المنقضي على بطولة واحدة وهي كأس ملك إسبانيا وأنهي الدوري الإسباني في المركز الثالث خلف ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

برشلونة كومان
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