كارتيرون يعود إلى القاهرة بعد نهاية الراحة

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 22:22

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

عاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى القاهرة عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها استغلالا لفترة توقف الدوري.

وسيقود كارتيرون مران الزمالك الذي يقام غدا السبت في تمام السادسة مساء في مقر النادي.

كما عاد مدرب الأحمال البرتغالي فيرناندو إلى مصر اليوم الجمعة بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها كذلك.

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ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة 26 من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

كارتيرون الزمالك في الدوري
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