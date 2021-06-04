سكاي: كونتي يستعد لرفض عرض توتنام

يستعد أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ إنتر وتشيلسي ويوفنتوس لرفض عرض توتنام الإنجليزي.

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية استعداد كونتي لرفض العرض.

وأشار التقرير أن كونتي لديه شكوك حول مشروع السبيرز، لذلك سينظر كونتي لنادٍ آخر من أجل تولي مهمته.

وفي نفس السياق فأن فابيو باراتيشي المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس توصل لاتفاق لتولي المسؤولية في النادي اللندني.

ولن يؤثر قرار كونتي على انضمام باراتيشي لإدارة النادي الإنجليزي.

ويتبق فقط التوقيع بين الإيطالي والنادي اللندني من أجل بدأ العمل.

وكان باراتيشي قد عمل في يوفنتوس لمدة 11 عاما في منصب الرجل الثاني خلف بيبي ماروتا، وثم أصبح المدير التنفيذي الموسم المنصرم قبل أن يرحل.

وأنهى توتنام الموسم الماضي سادسا وحصد بطاقة التأهل إلى دور المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى.