مع ميسي ورونالدو.. صلاح في فريق الموسم لـ "فيفا 21"

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيفا 21

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في فريق الموسم الحالي، 2020-2021، للعبة FIFA 21 في طور FIFA Ultimate Team.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويعد صلاح صاحب رابع أفضل كارت في اللعبة بقدرات وصلت لـ96.

ويجوار صلاح كل من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وكان صلاح قد تواجد في فريق الموسم للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وسبق لصلاح التواجد في فريق الموسم للعبة FIFA في المواسم الثلاثة السابقة.

وجاء الفريق كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: جواو كانسلو – ثيو هيرنانديز – جوناثان بامبا – ستيفان دي فراي.

الوسط: جوشوا كيميتش – برونو فيرنانديز – كيفن دي بروين.

الهجوم: محمد صلاح – هاري كين – روميلو لوكاكو – كيليان مبابي – روبرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي فريق الموسم
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