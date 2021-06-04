مانشستر يونايتد يعلن رحيل 8 لاعبين عن صفوفه

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

سيرجيو روميرو

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا رحيل ثمانية من لاعبيه من بينهم اثنين من الفريق الأول بعد نهاية عقدهم جميعا.

واللاعبون هم سيرجيو روميرو وجويل بيريرا حارسي الفريق الأول.

بالإضافة لستة لاعبين من الأكاديمية وهم يعقوب كارني ومارك هيلم وليستين هيوز وأرناو بويجمال وماكس تايلور وأليو تراوري.

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كما أعلن يونايتد بدء المفاوضات مع خوان ماتا ولي جرانت حارس الفريق الأول لتجديد عقديهما بعدما انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن روميرو انضم ليونايتد قادما من سامبدوريا في صفقة انتقال حر في عام 2015 وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي والدرع الخيرية.

وتم استبعاد روميرو من قائمة يونايتد الموسم الماضي حيث بقى يتدرب فقط بعدما رفض النادي العروض المقدمة له واعتمد الفريق الأول على تواجد الثلاثي ديفيد دي خيا ودين هندرسون ولي جرانت.

هذا بالإضافة لاستخدام حق تمديد العقد التلقائي مع الحارس الشاب ديرموت مي.

ووجه يونايتد الشكر لكل لاعبيه الذين رحلوا عن النادي متمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

مانشستر يونايتد ماتا سيرجيو روميرو
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