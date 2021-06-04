وداعا لـ تقارير اهتمام ميلان.. تشيلسي يمدد عقد جيرو

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

أوليفييه جيرو - أتليتكو مدريد وتشيلسي

أعلن تشيلسي تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو لمدة موسم جديد حتى يونيو 2022.

وكان تعاقد جيرو مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم المنقضي، ولكن الإدارة قررت تفعيل بند إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر.

وقالت مارينا جرانوفسكيا المديرة الرياضية للنادي في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد كان أوليفييه جزءا مهما من العديد من اللحظات الكبيرة لهذا النادي، من مساهمته بفوزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2018 إلى تسجيل 11 هدفا في طريق فوزنا بلقب الدوري الأوربي في 2019".

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وتابعت "واستمر في تسجيل الأهداف المهمة، ولن ننسى أبدا جهوده ضد أتليتكو مدريد في طريق الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضافت "مع وجود الكثير من الذي يتعين علينا اللعب من أجله، كان هناك قرارا واحدا فقط يمكننا اتخاذه، وهو تنفيذ خيار تمديد عقده مرة أخري في أبريل".

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية ربطت المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى ميلان الصيف الجاري.

ويلعب جيرو مع تشيلسي منذ عام 2018، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل 32 هدفا بقميص الفريق.

وساهم جيرو في التتويج مع تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد حاليا المهاجم صاحب الـ34 عاما من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 بعدما تم اختياره في القائمة النهائية المشاركة في البطولة من قبل مدرب الديوك ديديه ديشامب.

جيرو تشيلسي ميلان
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