صلاح في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الرابع في مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تشكيل موسم 2020-2021 في الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي، وهو اللاعب الوحيد في القائمة من خارج أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وتواجد صلاح من قبل في تشكيل موسم 2017-18 وغاب عن آخر نسختين، وعاد للظهور في التشكيل المثالي مجددا.

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وإليكم التشكيل المثالي لموسم 2020-2021:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي)

الدفاع: لوك شاو (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (سيتي) – روبن دياش (سيتي) – جواو كانسيلو (سيتي)

الوسط: كيفين دي بروين (سيتي) – برونو فيرنانديش (يونايتد) – إلكاي جوندوجان (سيتي)

الهجوم: هاري كين (توتنام) – محمد صلاح (ليفربول) – سون هيونج مين (توتنام)

ويغيب صلاح على جائزة أفضل لاعب الموسم الحالي من الرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

في المقابل رُشح من رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

الدوري الإنجليزي رابطة اللاعبين المحترفين محمد صلاح
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