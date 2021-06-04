عبد الحفيظ يكشف كواليس مكافأة الخطيب لـ كهربا.. وحقيقة عروض ديانج وأفشة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس مكافأة محمود الخطيب رئيس لنادي لـ محمود عبد المنعم "كهربا"، والعروض المقدمة لـ أليو ديانج، ومحمد مجدي "أفشة" لاعبا الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "كأس السوبر الإفريقي هو البطولة الـ17 لي كمدير للكرة في الأهلي، بجانب 14 بطولة كلاعب".

وأضاف "بطولات مثل السوبر تفرح بها وتزيد عدد بطولاتك، لكن البطولات اللي تملأ العين. بطولات مثل الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".

كان الأهلي قد توج قبل أيام ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء في قطر.

وعن علاقته بلاعبي الأهلي، قال عبد الحفيظ "لست دكتاتورا مع اللاعبين، بل أخذ برأيهم أحيانافي بعض القرارات، لكن يجب أن نفرق بين العلاقات الشخصية وبين القواعد".

وأوضح "لائحة النادي يجب الالتزام بها. لاعبان تشاجرا مثلا وصالحناهما وعلاقتهما أصبحت ممتازة، لكن أين حق النادي؟ أين احترامك لمدير الكرة والجهاز الفني وزملائك؟ لكن في أوقات أخرى أخذ برأيهم طبعا، أنسبلكم إيه؟ أي الأمور أفضل لكم نفسيا؟".

مدير الكرة تحدث أيضا عن مباراة الترجي المقبلة، فقال "المتواجدون بالوقت الحالي، هم من سأكمل بهم بطولة إفريقيا، وإن شاء الرحمن سنحصل عليها. ولينا حاجة عند الترجي من 2018 عايزين ناخدها. فرقة جيدة ومحترمة وعلاقتنا جيدة ويكفي ذكر اسم الفريقين لمعرفة أهمية اللقاء، لكن لينا حاجة عندهم عايزين ناخدها".

واستمر "يجب أن ندخل مباراة الترجي بشخصية قوية، وشخصية حامل اللقب. واجهنا الترجي في نهائيين عامي 2012 و2018. في 2012 كنا راكبين المباراة نفسيا من أول لحظة، عكس لقاء 2018 رغم ما حدث من أجواء قبل اللقاء، لكن هذا ليس عذرا".

الأهلي يواجه الترجي يوم 18 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ كشف ردة فعله بعد علمه بغياب محمد الشناوي عن قمة الزمالك، فقال "محمد الشناوي حارس كبير وعظيم وجزء مهم من قوة الأهلي، لكن وقت إصابتة قبل مباراة الزمالك، لم يكن لدي أي شك في قدرة علي لطفي".

وأتبع "لم نتحدث معه لربع دقيقة حتى قبل اللقاء. لهذا السبب نتعاقد مع لاعبينا في الأساس ليلعبوا مثل تلك المباريات الكبيرة، وليس للعب مباراة أو اثنين في الموسم".

علي لطفي حرس مرمى الأهلي أمام الزمالك في قمة الدور الأول للموسم الحالي، وتصدى لركلة جزاء من محمود علاء، ليساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا، تحدث عبد الحفيظ عن العروض الواردة للاعبيه، فقال "قالوا إن أليو ديانج سيرحل، وأنه وصله عرض مقابل 9 مليون دولار. هو أمر جيد إن حدث بالمناسبة، ووقتها سنناقش الجهاز الفني ونتخذ القرار حسب حاجة الفريق، لكن لم يصلنا أي عروض رسمية من الأساس".

وأكمل "نفس الشيء بالنسبة لـ أفشة والعروض التركية وما يقال، لم يصلنا أي عروض رسمية".

واختتم عبد الحفيظ حديثه بشكف كواليس مكافأة الخطيب لـ كهربا، فقال "قالوا إن الخطيب منح كهربا مكافأة ألف دولار. ما حدث أنني كنت أشاهد المران برفقة الخطيب. كهربا قدم أسبوعين رائعين في التدريبات قبلها، ووقت جلوسنا وصلت الكرة لكهربا، قال الخطيب (لو يعملها كده). فكهربا عملها بنفس الطريقة فعلا. الخطيب قال لي يجب أن نمنحه مكافأة. ومنحه 20 دولار موقعة بتوقيعه".

كان كهربا قد صرح بعد مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، بأن تحيته لـ الخطيب أثناء التتويج كانت بسبب مكافأة منحها الخطيب له.