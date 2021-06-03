شكوك حول مشاركة سينسي مع إيطاليا في يورو 2020.. ومانشيني يحدد بديله

الخميس، 03 يونيو 2021 - 22:18

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

يبدو أن ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر لن يتواجد مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بسبب الإصابة.

وأعلن المنتخب الإيطالي عن أن سينسي سيخضع لفحوصات طبية للكشف عن حالته بعد شكوته من شد في العضلة المقربة.

وسيتم تحديد حالة سينسي بعد عرضه على الطاقم الطبي للمنتخب.

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وفي نفس السياق، كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عن أن روبرتو مانشيني سيستدعي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا لتعويض سينسي.

وكان بيسينا ضمن القائمة الأولية للمنتخب قبل أن يُستبعد.

ولعب بيسينا (24 عاما) 40 مباراة مع أتالانتا وسجل 4 أهداف وصنع 2.

وغاب سينسي عن إنتر لفترات طويلة في الموسم الحالي بسبب الإصابة ولم يشارك مع الفريق إلا 21 مباراة في كل المسابقات.

وتستعد إيطاليا لليورو بمواجهة منتخب التشيك غدا، في آخر ودية لها قبل انطلاق البطولة الأوروبية.

وكانت إيطاليا قد تغلبت على سان مارينو بنتيجة 7-0 في أولى مبارياتها الودية.

وتقع إيطاليا في المجموعة الأولى مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

ستيفانو سينسي منتخب إيطاليا يورو 2020
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