سيكازوي حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وبيراميدز

يدير الزامبي جاني سيكازوي مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 20 يونيو على ملعب الدفاع الجوي على أن تقام مباراة الإياب في المغرب.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء لجاني سيكازوي.

وسيعاون سيكاوزي، كل من: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرزينو مارينجلي، على أن يكون البوتسواني جوشوا بوندو الحكم الرابع للقاء.

وسيتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة تقنية حكم الفيديو على أن يساعده مواطنه زاكيلي سويلا وسورو فاتسون من ليسوتو.

وسيراقب النيجري محمدو إيلو المباراة على أن يكون السنغالي مالانج ديدو مراقبا للحكام.

وسبق لبيراميدز مواجهة الرجاء في دور المجموعات لكنه خسر في المباراتين 2-0 و0-3.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بعد عبوره لإنيمبا النيجيري في الدور ربع النهائي.