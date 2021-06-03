سيكازوي حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وبيراميدز

الخميس، 03 يونيو 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

يدير الزامبي جاني سيكازوي مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 20 يونيو على ملعب الدفاع الجوي على أن تقام مباراة الإياب في المغرب.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء لجاني سيكازوي.

أخبار متعلقة
حكم بوروندي لمباراة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية.. ومهدي عبيد حكما للفيديو اتحاد الكرة يحدد مواعيد ثلاث مباريات لـ بيراميدز في الدوري بينهم مواجهة الأهلي تقرير جنوب إفريقي: مهاجم كايزر تشيفز على رادار بيراميدز بيراميدز يكشف عدد مصابيه بـ كورونا.. والموقف الحالي للفريق إغلاق مقر تدريبات بيراميدز لإجراء عمليات التعقيم

وسيعاون سيكاوزي، كل من: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرزينو مارينجلي، على أن يكون البوتسواني جوشوا بوندو الحكم الرابع للقاء.

وسيتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة تقنية حكم الفيديو على أن يساعده مواطنه زاكيلي سويلا وسورو فاتسون من ليسوتو.

وسيراقب النيجري محمدو إيلو المباراة على أن يكون السنغالي مالانج ديدو مراقبا للحكام.

وسبق لبيراميدز مواجهة الرجاء في دور المجموعات لكنه خسر في المباراتين 2-0 و0-3.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بعد عبوره لإنيمبا النيجيري في الدور ربع النهائي.

بيراميدز الرجاء المغربي الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
يورو تحت 21 – البرتغال إلى النهائي بعد إقصاء إسبانيا 7 دقيقة | أوروبا
5 مواجهات نارية منتظرة في الأدوار الإقصائية لـ يورو 2020 13 دقيقة | يورو 2020
بداية الخطوات الرسمية.. صن: أرسنال قدم عرضا لضم جناح نورويتش سيتي 25 دقيقة | ميركاتو
حوار – شيكابالا يكشف كواليس مباراة السلة الملغاة أمام الأهلي.. وعلاقة فرق الزمالك الرياضية 29 دقيقة | الدوري المصري
تايكوندو – تدريبات مكثفة لمنتخب مصر استعدادا لبطولة إفريقيا في السنغال 46 دقيقة | رياضات أخرى
سيكازوي حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وبيراميدز 56 دقيقة | إفريقيا
دجلة يكشف لـ في الجول: هل يعتزل عبد المنصف بعد توليه منصب مدير الكرة ساعة | الدوري المصري
اختبر نفسك – هل تعرف تاريخ ألمانيا جيدا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 4 المحمدي يرحل عن أستون فيلا
قد ينال إعجابك