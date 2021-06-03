5 مواجهات نارية منتظرة في الأدوار الإقصائية لـ يورو 2020

الخميس، 03 يونيو 2021 - 21:57

كتب : فادي أشرف

مواجهات نارية منتظرة في يورو 2020

في يورو 2016، لم يشهد دور الـ 16 سوى مواجهة نارية وحيدة جمعت بين إيطاليا وإسبانيا، وحينها مر الأتزوري لدور الثمانية بالفوز 2-0.

ولكن يورو 2020 قد تشهد مواجهات بين العمالقة في دور الـ 16.

إيطاليا ضد هولندا

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UEFA Nations League: Italy Overtake Netherlands In Group 1

لتحدث تلك المواجهة، على إيطاليا أن تتصدر مجموعتها الأولى التي تضم تركيا وويلز وسويسرا، وتحل هولندا وصيفة في المجموعة الثالثة التي تضم أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

إيطاليا تشكل عقدة لهولندا، فالأتزوري فاز 11 مرة على هولندا، فيما لم تفز هولندا سوى 3 مرات، وتعادلا 9 مرات.

أبرز مواجهاتهما في اليورو، كان في نصف نهائي 2000 في أمستردام أرينا. حينها خرج جيانلوكا زامبروتا مطرودا في الشوط الأول، وأهدر الهولنديون على أرضهم ركلتي جزاء، قبل أن يهدروا 3 ركلات ترجيحية أمام فرانشيسكو تولدو، وتتأهل إيطاليا للنهائي.

مواجهة أخرى جمعتهما في الجولة الأولى لدور المجموعات في 2008، وحينها فاز الطواحين 3-0.

إنجلترا ضد ألمانيا

2010 FIFA World Cup™ - News - #WorldCupAtHome: Muller runs riot in historic win over Three Lions - FIFA.com

هل هناك أفضل من تلك المواجهة في دور الـ 16؟ في حال تصدر إنجلترا لمجموعتها التي تضم كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ستواجه وصيف مجموعة الموت السادسة التي تضم البرتغال حامل اللقب، وفرنسا وصيفتها، وألمانيا، والمجر.

تأهل أي الثلاثي العملاق في الوصافة للمجموعة السادسة، مع تصدر إنجلترا، أو حتى كرواتيا وصيف العالم، للمجموعة الرابعة، سيضمن مواجهة نارية في دور الـ 16.

لكن مواجهة ألمانيا وإنجلترا دائما ما تحمل طابعا خاصا. إنجلترا فازت 13 مرة بينما فازت ألمانيا 15 مرة، وتعادلا 4 مرات فقط.

طرفا الحرب العالمية الثانية الأساسيين تقابلا في كأس الأمم الأوروبية مرتين، ربما أهمها في نصف نهائي 1996 في ويمبلي، وفاز المانشافت 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. من أهدر ركلة إنجلترا كان مدربها الحالي جاريث ساوثجيت.

بلجيكا ضد فرنسا

FIFA World Cup 2018: Twitter reacts as France beat Belgium to reach final | Fifa News,The Indian Express

رابع العالم ضد بطل المونديال، مواجهة قد تحدث في دور الـ 16 لـ يورو 2020.

تلك المواجهة لا تحتاج سوى تصدر بلجيكا لمجموعتها الثانية التي تضم الدنمارك وفنلندا وروسيا، وتأهل فرنسا كثالث عن المجموعة السادسة، مع ثوالث المجموعات مع عدم تأهل ثالث المجموعة الثانية والخامسة، أو عدم تأهل ثالث المجموعة الأولى (إلا لو لم يتأهل رفقة صاحب المجموعة السادسة).

اقرأ – نظام البطولة

المواجهة العاطفية لتييري هنري الذي سيكون على دكة بلجيكا مساعدا لروبرتو مارتينيز، ستكون ثأرية للبلجيك الذين خرجوا على يد فرنسا من كأس العالم الماضي في نصف النهائي.

بطولات اليورو لم تجمع فرنسا وبلجيكا سوى مرة وحيدة في 1984، وحينها فازت فرنسا 5-0 في طريقها للقبها الأول.

كرواتيا ضد فرنسا

CM2018 – Finale / France – Croatie : 4-2 (Fiche technique)

تكرار نهائي كأس العالم 2018 أمر ممكن الحدوث في دور الـ 16 لـ يورو 2020.

تصدر كرواتيا للمجموعة الرابعة، وحلول فرنسا وصيفة للمجموعة السادسة أمر ممكن الحدوث، وحينها سيتكرر نهائي كأس العالم في لندن.

تاريخيا، لم تفز كرواتيا أبدا على فرنسا في 8 مواجهات، حيث تعادلا مرتين وفازت فرنسا 6 مرات أهمها في نهائي كأس العالم 2018، وفي نصف نهائي كأس العالم 1998.

في يورو 2004، تعادل الفريقان 2-2 في الدور الأول.

إنجلترا ضد إسبانيا

Sergio Ramos Posts Twitter Video of Incident Involving Raheem Sterling | Bleacher Report | Latest News, Videos and Highlights

لحدوث تلك المواجهة، يجب أن تحل إنجلترا وصيفة للمجموعة الرابعة، وتحل إسبانيا وصيفة للمجموعة الخامسة التي تضم السويد وبولندا وسلوفاكيا.

إنجلترا فازت على إسبانيا 14 مرة وخسرت 10 مرات وحكم التعادل 3 مواجهات.

مواجهة العملاقين الوحيدة في اليورو كانت في نسخة 1996 في إنجلترا، ومرت حينها الأسود الثلاثة بركلات الترجيح من عقبة الماتادور في دور الثمانية.

يورو 2020ْ إنجلترا هولندا
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