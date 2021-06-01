هل تعلم أنه من الممكن اللجوء لركلات الترجيح في دور المجموعات؟ دليلك لفهم نظام يورو 2020

انتقادات شديدة واجهتها يورو 2016 بسبب النظام المستحدث بمشاركة 24 فريقا، والذي واجه اتهامات بإضعاف الأدوار الأولى من البطولة، ولكن رغم تلك الانتقادات استمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بنفس النظام في يورو 2020، المؤجلة لعام بسبب تفشي فيروس كورونا.

رغم ذلك، تعد يورو 2020 بالكثير من الإثارة. النسخة الاحتفالية ستقام عبر 11 مدينة وملعبا أوروبيا وستجمع كبار القارة والذين لن يغيب أي منهم عن البطولة.

كعادة البطولات المكونة من 24 فريقا، تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات كل منها تضم 4 فرق بالشكل التالي..

المجموعة الأولى: تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا

المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا – مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – اسكتلندا – التشيك

المجموعة الخامسة: إسبانيا – السويد – بولندا – سلوفاكيا

المجموعة السادسة: المجر – البرتغال – فرنسا – ألمانيا

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، مع أفضل 4 ثوالث من المجموعات الست.

كيفية الترتيب في حال التعادل

في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم عدد الانتصارات.

في حال تساوي فريقين يواجهان بعضهما البعض في الجولة الثالثة في كل شيء، وانتهت مباراتهما بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح، ولكن ذلك في حال تساوي فريقين فقط.

في حال استمرار التساوي، يتم اللجوء للسجل الانضباطي. كل فريق يحصد في هذا السجل نقطة في حال تلقي بطاقة صفراء، و3 نقاط في حال تلقي بطاقة حمراء بسبب بطاقتين صفراوتين، و3 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة. الفريق صاحب النقاط الأقل في هذا السجل يتم ترتيبه أولا.

كيف يتم تحديد أفضل الثوالث؟

سيتم تصنيف المنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث في جدول منفصل بنهاية دور المجموعات بنتائجهم في مجموعاتهم، ويتأهل أول 4 منهم للدور الثاني.

وفي حال التعادل بين أي منهم في النقاط، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة، ثم عدد الانتصارات، ثم السجل الانضباطي، ثم ترتيبهم العام في التصفيات المؤهلة للبطولة.

من يواجه من في دور الـ 16؟

متصدرو المجموعتين الأولى والرابعة، سيواجهان وصيفي المجموعتين الثالثة والسادسة.

وصيفا المجموعتان الرابعة والخامسة سيواجهان بعضهما البعض، وكذلك الحال لوصيفين المجموعتان الأولى والثانية.

أما متصدرو بقية المجموعات، فيواجهون الثوالث المتأهلين للدور الثاني.

متصدر المجموعة الثانية سيواجه ثالث المجموعة الأولى، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة.

متصدر المجموعة الثالثة سيواجه ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

متصدر المجموعة السادسة سيواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

متصدر المجموعة الخامسة سيواجه ثالث المجموعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة.

بطبيعة الحال، لا أحد يعرف هوية الأربعة ثوالث المتأهلين للدور الثاني، فهناك بالضبط 15 احتمالا مختلفا لهوية الأربعة ثوالث.

يويفا وضع نظاما يحدد من يواجه من بحسب هوية الثوالث المتأهلين، أو بالأحرى من أي مجموعة أتوا.

مثلا، في حال تأهل ثوالث المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يقابل أول المجموعة الثانية ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثالثة ضد ثالث المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الخامسة ضد ثالث المجموعة الثانية، وأول المجموعة السادسة ضد ثالث المجموعة الثالثة.

ولكن مثلا في حال تأهل ثوالث المجموعات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، يواجه أول المجموعة الثانية ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثالثة ضد ثالث المجموعة الخامسة، وأول المجموعة الخامسة ضد ثالث المجموعة الثانية، وأول المجموعة السادسة ضد ثالث المجموعة الثالثة.

مع اختلاف الاحتمالات، تختلف المواجهات كما هو موضح في الفيديو..

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بعد ذلك، تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب دون تعقيدات، باللجوء للوقت الإضافي وركلات الترجيح في حالة التعادل حتى الوصول للمباراة النهائية يوم 11 يوليو في استاد ويمبلي في لندن.