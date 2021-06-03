دجلة يكشف لـ في الجول: هل يعتزل عبد المنصف بعد توليه منصب مدير الكرة

الخميس، 03 يونيو 2021 - 20:56

كتب : أحمد شاكر

محمد عبد المنصف - ديمتريس موسياريس "ديميتري" مدرب حراس وادي دجلة

كشف نديم ماجد سامي المشرف على الكرة بفريق وادي دجلة، موقف محمد عبد المنصف حارس الفريق من الاعتزال.

وأعلن وادي دجلة تعيين عبد المنصف كمدير للكرة بجانب وجوده كحارس مرمى للفريق. (طالع التفاصيل)

وقال نديم ماجد سامي في تصريحات لـ FilGoal.com: "عبد المنصف لاعب كبير ويعطي 100% للفريق، ومستواه 10/10، ويتدرب ويجتهد".

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وتابع" طالما أنه قادر علي العطاء، سنظل ندعمه، ومتى يقرر الاعتزال، سيكون مكانه محفوظا".

ويتواجد عبد المنصف مع وادي دجلة منذ عام 2017.

صاحب الـ 44 عاما يقدم موسما رائعا مع وادي دجلة، إذ تصدى لخمس ركلات جزاء هذا الموسم.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الجونة يوم 16 يونيو الجاري في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.

وادي دجلة عبد المنصف في الدوري
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