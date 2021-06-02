وادي دجلة يوضح عبر في الجول سبب تعيين عبد المنصف كمدير كرة

أوضح نديم ماجد سامي المشرف على الكرة بنادي وادي دجلة، سبب تعيين محمد عبد المنصف حارس الفريق كمدير للكرة.

نادي وادي دجلة أعلن تعيين عبد المنصف كمدير للكرة في الفريق، بجانب كونه الحارس الأساسي.

وقال نديم ماجد سامي في تصريحات لـFilGoal.com: "عبد المنصف من البداية كان يؤدي مهام مدير الكرة، بما إنه قائد للفريق".

وأضاف "ما قمنا به فقط، مجرد تقنين الوضع، لكي يوفر وسيلة للاعبين الصغار للتعبير عن أنفسهم للإدارة من خلاله".

وأتم "المنصب ليس مؤقتا، بل سيستمر في هذا المنصب".

ويتواجد عبد المنصف مع وادي دجلة منذ عام 2017.

صاحب الـ44 عاما يقدم موسما رائعا مع وادي دجلة، إذ تصدى لخمس ركلات جزاء هذا الموسم.

وادي دجلة سيلاقي الجونة يوم 16 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.