حكم بوروندي لمباراة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية.. ومهدي عبيد حكما للفيديو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة بيراميدز والرجاء المغربي للحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 20 يونيو على ملعب الدفاع الجوي على أن تُلعب مباراة العودة يوم 27 من الشهر الجاري في المغرب.

وسيدير وينيامانا المباراة وسيساعده الكيني جيلبيرت شيرويت والأوغندي كيك أوكيلو.

وسيكون الكيني بيتر كاماكو هو الحكم الرابع، بينما سيكون الجزائري مهدي عبيد هو حكم الفيديو المساعد ويساعده الثنائي الجزائري عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول ومقران جواري كمساعد ثاني.

وسيتولى الإثيوبي سولومون أبيبي مراقبة اللقاء بينما سيكون النيجيري ناصيري جبريل هو المنسق العام للقاء.

وسبق لبيراميدز مواجهة الرجاء في دور المجموعات لكنه خسر في المباراتين 2-0 و0-3.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بعد عبوره لإنيمبا النجيري في الدور ربع النهائي.