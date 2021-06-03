مصيلحي لـ في الجول: لم نتحدث مع الأهلي لضم مروان محسن.. والدخول فى مفاوضات أمر مستحيل

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على عدم دخول الفريق في أي مفاوضات لضم أي لاعب في سوق الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم نادي الاتحاد وفقا لعدة تقارير بثنائي الأهلي مروان محسن وناصر ماهر.

قال مصيلحي لـ FilGoal.com: "لم ندخل فى مفاوضات مع أي لاعب، ونحترم جميع الأسماء الذى اجتهد البعض فى نسب تفاوضها مع نادى الاتحاد".

وأوضح "هذا يدل على الثقة التى اكتسبها النادى وسمعته الجيدة فى توفير احتياجات الفريق".

وتابع "الموسم أمامه 3 أشهر على الانتهاء، والدخول فى مفاوضات من الآن مع أي لاعب أمر مستحيل ولا يعقل".

وأتم "نحترم مروان محسن كاسم كبير لكننا لم نتفاوض معه أو مع الأهلى بشأن ضم أى لاعب".

وارتبط اسم مروان في يناير الماضي أيضا بالانتقال معارا لصفوف الاتحاد السكندري، لكنه فضّل البقاء في الأهلي. (طالع التفاصيل)

وكان ناصر ماهر قد لعب الموسم الماضي معارا لصفوف سموحة، وعاد للأهلي لكن الإصابة عطلت بدايته مع الفريق.