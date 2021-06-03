مصدر من الترجي لـ في الجول: سنتقدم باستئناف ضد عقوبة الخنيسي.. وكاف حذرنا قبل مباراة الأهلي

كشف مصدر من نادي الترجي التونسي بنية التقدم باستئناف ضد عقوبة إيقاف طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق لمدة عام بسبب خرقه قواعد المنشطات.

وأعلن كاف مساء أمس الأربعاء إيقاف الخنيسي لمدة عام بسبب تناول مادة محظورة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قررنا التقدم باستئناف ضد عقوبة الخنيسي ولدينا ثقة كبيرة في قبوله وتخفيض العقوبة".

وتابع "قمنا بإعداد جميع الأوراق التي تثبت أن المادة التي حصل عليها اللاعب ليست من المواد المصنفة في المراتب الأولى ضمن المواد المحظورة عالميا".

وكشف مصدر الترجي "الخنيسي اعترف بخطئه في جلسة الاستماع وأنه لم يكن يعرف إنها مادة محظورة، إيقافه بدأ بالفعل يوم 19 مايو".

وأضاف "تلقى نادي الترجي تحذيرا من كاف بالتحويل للجنة الانضباط في حال دخلت الجماهير إلى مباراة الأهلي المقبلة دون تقديم موافقات حكومية للاتحاد الإفريقي".

وأوضح "أفاد مراقب مباراة الترجي وشباب بلوزداد الأخيرة بتواجد أعداد في المدرجات بالرغم أن الاجتماع الفني تم الاتفاق على لعب المباراة دون جماهير".

وواصل المصدر "خطاب كاف أكد أنه في حال تكرار الأمر في مباراة الأهلي قد يتعرض النادي لبعض العقوبات".

وبالحديث عن المباراة أوضح "لقاء الذهاب سيكون في ملعب رادس يوم 19 يونيو في الخامسة بتوقيت تونس (السادسة بتوقيت مصر) ويديرها الجنوب إفريقي فيكتور جوميز بينما جاني سيكازوي حكما لتقنية الفيديو".

واختتم تصريحاته "أما لقاء الإياب فيوم 26 يونيو في ملعب السلام في التاسعة بتوقيت مصر ويديرها الكاميروني أليوم نيانت بينما رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو".