بندتنر يعلن اعتزاله بعمر 33 عاما

الخميس، 03 يونيو 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

نيكلاس بندتنر

أعلن الدنماركي نيكلاس بندتنر اعتزاله كرة القدم بعمر 33 عاما.

المهاجم الدولي السابق ظهر في 81 مباراة بقميص منتخب بلاده طيلة 12 عاما، وارتدى قمصان أرسنال ويوفنتوس وفولفسبورج وروزنبورج وكوبنهاجن.

وانضم مؤخرً إلى فريق "+32 أولد بويز" وهو نادٍ يتنافس في دوري الدرجة الرابعة الدنماركي.

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وقرر مهاجم أرسنال الأسبق تعليق حذاءه في ظهوره عبر برنامج التلفزيون الواقعي رفقة صديقته.

وقال بندتنر: "أعتقد أنني سأقضي الكثير من الوقت في فهم أن الأمر انتهى بالفعل. سأجد شيئا آخر يمنحني ما أعطته لي كرة القدم طوال السنوات".

وأضاف "كرة القدم جزء كبير من حياتي ولا يمكنني تركها، هذا هو السبب في أنني بصدد الحصول على محاضرات التدريب. آمل أن يمنحني الكثير أو ربما أكثر مما قدمته كلاعب".

وأكمل "بهذه الطريقة، سأكون دائما جزءا من كرة القدم".

وأتم "الآن أريد أن أفكر في مستقبلي وأفكر مليا فيما إذا كان ينبغي بتجربة مغامرة جديدة في عالم كرة القدم أو أتوقف وأبدأ بعض المغامرات الجديدة في الحياة".

ولم يلعب بندتنر لأي نادٍ منذ رحيله عن كوبنهاجن في 2019 إذا لعب للفريق لمدة 3 أشهر فقط.

وخاض الدنماركي خلال مسيرته مع الأندية التي امتدت 15 عاما 418 مباراة سجل خلالها 113 هدفا وحصد خلالها 8 ألقاب.

وعلى المستوى الدولي سجل 30 هدفا في 81 مباراة.

نيكلاس بندتنر أرسنال يوفنتوس فولفسبورج الدنمارك
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