لاعب فرنسا السابق لـ في الجول: يورو 2020 ستفتقد الأجواء الحماسية.. وتركيا ستكون مفاجأة البطولة

يعتقد جيان لوك بويزين المدير الرياضي لنادي سانت إيتيان الفرنسي ولاعب منتخب فرنسا ونادي ليل السابق أن إقامة بطولة يورو 2020 في أكثر من دولة يُفقدها الكثير من الأجواء الحماسية.

وتقام بطولة يورو 2020 والتي تأتي في ظل احتفال الاتحاد الأوروبي بمرور 60 عاما على إقامة أول نسخة في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وقال بويزين لـ FilGoal.com: "إقامة بطولة يورو في عدة دول لن يكون أمرا جيدا، ستفتقد البطولة كثيرا من الأجواء الحماسية التي تصطحب البطولات المجمعة".

وأوضح "أخشى أن يتسبب ذلك في قتل المتعة والجنون بالبطولة".

وعن فرص منتخب فرنسا في حصد اللقب قال: "فرنسا تحظى بالنسبة لي بفرصة كبيرة لحصد اللقب، هي أحد المنتخبات المفضلة والمرشحة دائما للفوز بالبطولة".

وأضاف "عودة كريم بنزيمة ستشكل قوة كبيرة للمنتخب هجوميا وأتوقع أن تكون تركيا مفاجأة البطولة".

منتخب فرنسا استعد للبطولة بالفوز وديا على ويلز 3-0. (طالع التفاصيل)

وأتم عن إقامة البطولة بجماهير "إقامة المسابقة بحضور جزء من الجماهير أمر جيد وسيعطي المباريات طعما خاصا، المنتخبات الصغيرة قد تستفيد من تواجد أعداد قليلة من الجماهير لأنها اعتادت على ذلك".

ومن المقرر أن تشهد أغلب المباريات حضور جماهيري لن يقل عن 25% من سعة الملاعب.