في ليلة عودة بنزيمة.. فرنسا تهزم ويلز بثلاثية وديا

عاد كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا، لكنه لم يعد للتسجيل بعد أن عانده الحظ أكثر من مرة في الفوز على ويلز.

فازت فرنسا على ويلز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "أليانز ريفيرا"، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين ليورو 2020.

سجل كيليان مبابي، وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي أهداف فرنسا في اللقاء.

التشكيل

بدأ ديدييه ديشامب المباراة بقوته الضاربة. هوجو لوريس حرس المرمى، وعاد كريم بنزيمة لقيادة الهجوم.

المباراة هي الأولى لـ كريم بنزيمة بقميص فرنسا منذ 8 أكتوبر 2015 وقت تسجيل هدفين وصناعة هدف وديا أمام أرمينيا.

بنزيمة الغائب عن منتخب بلاده منذ 6 سنوات، سجل 27 هدفا في 81 مباراة ودية خاضها مع الديوك رغم ذلك.

من جهة أخرى، غاب نجولو كانتي عن التشكيل لإراحته بعد المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام رفقة تشيلسي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حارس: هوجو لوريس.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز – برينسيل كيمبيمبي – رافائل فاران – بنيامين بافارد.

الوسط: أدريان رابيو – كورينتين توليسو – بول بوجبا.

الهجوم: كيليان مبابي – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان.

في المقابل، بدأ روبيرت جون بادجي مدرب ويلز اللقاء بـ جاريث بيل، ودانيال جيمس، وهاري ويلسون كأساسيين، فيما تواجد أرون رامسي على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

كريم بنزيمة كاد يفتتح الأهداف مبكرا جدا في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من بول بوجبا، قابلها برأسية، لكن داني وارد أمنها لخارج الملعب.

وارد واصل التألق في الدقيقة الـ22 بالتصدي لرأسية جميلة من بوجبا، ليمنع فرنسا من التقدم مجددا.

وحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ24 بعد لمسة يد على نيكو ويليامز. حكم المباراة لم يكتف بركلة الجزاء، وطرد نيكو ويليامز.

بنزيمة تقدم لتسديد ركلة الجزاء، لكن وارد استمر في التوهج وتصدى لركلة الجزاء، ليمنع بنزيمة من العودة للتسجيل بقميص بلاده.

هجوم فرنسا تواصل، وأسفر عن الهدف الأول في الدقيقة الـ35. أنطوان جريزمان سدد بقوة ووارد تصدى لها، لكن كيليان مبابي تابعها في المرمى، ليسجل الهدف الأول لـ فرنسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف.

الشوط الثاني

ديشامب بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك لوكاس دين، وجوليس كوندي بدلا من بنيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز.

ولم تحتج فرنسا سوى لدقيقتين في الشوط الثاني ليضيفوا الهدف الثاني. جريزمان استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة R2 في المرمى مسجلا الثاني.

ويلز أجرت أولى تبديلاتها في الدقيقة الـ59 بدخول ديلان ليفيت، وكيفر مور بدلا من جاريث بيل، وجو ألين.

آرون رامسي شارك أيضا في الدقيقة الـ61 رفقة بن ديفيز، بدلا من هاري ويلسون، وكريس ميفام.

في المقابل ردت فرنسا بدخول كينجسلي كومان، وموسى سيسوكو في الدقيقة الـ64 بدلا من بول بوجبا، وتوليسو.

وكادت ويلز تسجل الأول في الدقيقة الـ64 بعد تمريرة من رامسي إلى جيمس الذي انفرد، لكن هوجو لوريس خرج من مرماه منع الأول.

عثمان ديمبيلي شارك بالدقيقة الـ73 بدلا من مبابي، فيما شارك دافيد بروكس بدلا من دانيال جيمس.

واستمر الحظ في معاندة بنزيمة بالدقيقة الـ79. عرضية من الجهة اليمنى، استلمها بنزيمة على صدره ثم سدد بشكل رائع، لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر، ليتابعها البديل ديمبيلي في المرمى مسجلا الثالث.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ84 بدخول وسام بن يادر بدلا من جريزمان في فرنسا، ودخول روبن كولويل بدلا من جو موريل مع ويلز.

بنزيمة حاول مجددا في الدقيقة الـ85 برأسية من ركنية، لكن وارد تصدى لها أيضا، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بثلاثية.

فرنسا ستواجه بلغاريا يوم 8 يونيو، وألمانيا يوم 15 قبل بداية البطولة.

في المقابل، ستلعب ويلز مع ألبانيا يوم 5 يونيو فقط قبل البطولة.

ووقعت فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال، والمجر.

أما ويلز، فوقعت في المجموعة الأولى رفقة إيطاليا، وتركيا، وسويسرا.

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