مران الأهلي – موسيماني يشارك في التقسيمة.. وجلسة مع نيدفيد

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 18:47

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تقسيمة الفريق التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي للقاء الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من شهر يونيو الجاري.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من موسيماني للاعبي الفريق.

أخبار متعلقة
الأهلي يحدد موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي الأهلي يواجه الشرق للتأمين وديا مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة العروض الفرنسية لـ ديانج وأحمد ريان

كما اطمأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من طبيب الفريق أحمد أبو عبلة على حالة محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني في ظل الإصابات التي يعانيان منها.

وعقد موسيماني جلسة مع كريم وليد "نيدفيد" على هامش المران.

وفي الختام خاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب شارك موسيماني في جزء منها في الهجوم.

الأهلي موسيماني في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الهيمنة مستمرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويحسم الدوري للمرة الرابعة تواليا 16 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير أرجنتيني: إصابة أجويرو بفيروس كورونا 22 دقيقة | أمريكا
طبيب الأهلي يكشف جديد حالة أفشة بعد الآشعة 37 دقيقة | الدوري المصري
البدري لـ في الجول: 3 أسباب لعدم تجمع منتخب مصر.. وهذا ما أفكر فيه حاليا 44 دقيقة | منتخب مصر
مران الأهلي – موسيماني يشارك في التقسيمة.. وجلسة مع نيدفيد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يحدد موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أهم 10 حراس في تاريخ اليورو ساعة | يورو 2020
انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية 4 المحمدي يرحل عن أستون فيلا
قد ينال إعجابك