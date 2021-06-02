مران الأهلي – موسيماني يشارك في التقسيمة.. وجلسة مع نيدفيد

شارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تقسيمة الفريق التي أقيمت خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي للقاء الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من شهر يونيو الجاري.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من موسيماني للاعبي الفريق.

كما اطمأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من طبيب الفريق أحمد أبو عبلة على حالة محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني في ظل الإصابات التي يعانيان منها.

وعقد موسيماني جلسة مع كريم وليد "نيدفيد" على هامش المران.

وفي الختام خاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب شارك موسيماني في جزء منها في الهجوم.