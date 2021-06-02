الأهلي يحدد موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 18:21

كتب : حسام نور الدين

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي الموعد المحتمل لسفر بعثة الفريق الأحمر إلى تونس استعدادا لملاقاة الترجي.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي حدد الـ14 أو الـ15 من شهر يونيو الجاري موعدا للسفر إلى تونس وأن القرار النهائي سيتخذه الجهاز الفني خلال عدة أيام.

وسيلاقي الأهلي منافسه الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ19 من شهر يونيو الجاري.

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وتقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية تقام في الخامسة من مساء غد الخميس على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

يذكر أن مباراة العودة ضد الترجي ستكون في الـ26 من الشهر الجاري كذلك.

الأهلي الترجي في إفريقيا
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