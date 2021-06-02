مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة العروض الفرنسية لـ ديانج وأحمد ريان

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

أوضح مصدر في النادي الأهلي حقيقة العروض المقدمة إلى أليو ديانج وأحمد ياسر ريان والذي يلعب معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت تقارير سابقة رغبة أندية فرنسية في التعاقد مع ثنائي الأهلي.

وصرّح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "لم نتلق عروضا فرنسية سواء لـ أليو ديانج أو أحمد ياسر ريان".

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وشدد "لم يصل للنادي أي عروض رسمية بشأن أي لاعب".

وأوضح "الأولوية في التعاقدات ورحيل اللاعبين تتحدد وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط".

وكان إبراهيم كمارا وكيل أليو ديانج قد نفى عبر FilGoal.com وجود عروض للاعب. (طالع التفاصيل)

ومنذ انضمامه إلى الأهلي شارك في 75 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 وصنع 6.

فيما خرج أحمد ريان معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الشتوية ويتألق متصدرا ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

الأهلي أليو ديانج أحمد ياسر ريان
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