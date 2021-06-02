سكاي: توتنام يتواصل مع كونتي من أجل تدريبه

تواصل نادي توتنام مع أنطونيو كونتي من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل، حسب شبكة سكاي إيطاليا.

المدرب الإيطالي الذي انفصل عن إنتر قبل أيام عقب تتويجه بالدوري الإيطالي أصبح أحد المرشحين لتولى المنصب الذي تركه جوزيه مورينيو الشهر قبل الماضي.

وأوضح تقرير سكاي أن المفاوضات بين الطرفين جارية حول المشروع المستقبلي لتوتنام وعقد المدرب وراتبه.

أفاد التقرير أن المحادثات بين توتنام والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى، لم تتقدم، بسبب تمسك الفريق الفرنسي بمدربه.

يوم الأربعاء الماضي أعلن إنتر ميلان رسميا فسخ تعاقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية بأن سبب الرحيل يعود لرغبة إدارة إنتر في بيع أحد نجوم الفريق لتوفير المزيد من الأموال وزيادة الأرباح.

لكن ذلك الأمر لم يتناسب مع كونتي الذي يريد الحفاظ على لاعبيه وضم لاعبين جدد لينافس على الألقاب خلال الموسم المقبل.

ونشر إنتر ميلان بيانا مقتضبا قال خلاله: "يود إنتر ميلان الإعلان عن التوصل لاتفاق مع أنطونيو كونتي لفسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم البيان "يشكر النادي بأكمله كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به وقيادته للفريق لحصد لقب الدوري للمرة 19، وسيظل كونتي دائما جزءا من تاريخ النادي".

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.