سكاي: توتنام يتواصل مع كونتي من أجل تدريبه

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

تواصل نادي توتنام مع أنطونيو كونتي من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل، حسب شبكة سكاي إيطاليا.

المدرب الإيطالي الذي انفصل عن إنتر قبل أيام عقب تتويجه بالدوري الإيطالي أصبح أحد المرشحين لتولى المنصب الذي تركه جوزيه مورينيو الشهر قبل الماضي.

وأوضح تقرير سكاي أن المفاوضات بين الطرفين جارية حول المشروع المستقبلي لتوتنام وعقد المدرب وراتبه.

أخبار متعلقة
أجويرو: تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية تشبه الدوري الإنجليزي أبرز المواهب المنتظرة في يورو 2020 فان بوميل يتولى تدريب مرموش في فولفسبورج يورو 2020 - قائمة إيطاليا.. ضم مهاجم منتخب الشباب واستبعاد ثلاثي

أفاد التقرير أن المحادثات بين توتنام والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى، لم تتقدم، بسبب تمسك الفريق الفرنسي بمدربه.

يوم الأربعاء الماضي أعلن إنتر ميلان رسميا فسخ تعاقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية بأن سبب الرحيل يعود لرغبة إدارة إنتر في بيع أحد نجوم الفريق لتوفير المزيد من الأموال وزيادة الأرباح.

لكن ذلك الأمر لم يتناسب مع كونتي الذي يريد الحفاظ على لاعبيه وضم لاعبين جدد لينافس على الألقاب خلال الموسم المقبل.

ونشر إنتر ميلان بيانا مقتضبا قال خلاله: "يود إنتر ميلان الإعلان عن التوصل لاتفاق مع أنطونيو كونتي لفسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم البيان "يشكر النادي بأكمله كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به وقيادته للفريق لحصد لقب الدوري للمرة 19، وسيظل كونتي دائما جزءا من تاريخ النادي".

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.

أنطونيو كونتي إنتر توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعات يورو 2020 (2) - حلم بلجيكا ضد الدنمارك وروسيا.. وظهور أول 55 ثاتيه | يورو 2020
صالح جمعة: ليس لدي مشكلة في ارتداء قميص الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: توتنام يتواصل مع كونتي من أجل تدريبه 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أكرم توفيق سليم ولن يغيب عن مواجهة الترجي 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الرجاء: رحيمي يستحق الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية.. لديه عروض من فرنسا وألمانيا ساعة | الدوري المصري
شوقي غريب يكشف الموقف الحالي لـ صلاح من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. و"لدينا بدائل" ساعة | مصر
أجويرو: تصفيات المونديال بأمريكا الجنوبية تشبه الدوري الإنجليزي ساعة | أمريكا
أبرز المواهب المنتظرة في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك