أبرز المواهب المنتظرة في يورو 2020

أعلنت المنتخبات الـ 24 عن القوائم النهائية لـ يورو 2020 والتي تقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وستكون تلك البطولة فرصة لبروز الأسماء الشابة التي ستستولى على المشهد الرياضي العالمي في السنوات القليلة المقبلة.

قبل أيام من انطلاق نهائيات يورو 2020 يستعرض FilGoal.com معكم أبرز المواهب المنتظرة.

روبن فارجاس

جناح أيسر أوجسبورج الألماني ومنتخب سويسرا، وتعود أصوله لجزيرة الدومينيكان في قارة أمريكا الشمالية، ليصبح أول لاعب يمثل منطقة الكاريبي في الدوري الألماني.

وقال مارتن شميت المدير الفني لأوجسبورج عن فارجاس لموقع الدوري الألماني "إنه يقود هجومنا في الوقت الحالي، ويلعب بسرعة عالية بشكل لا يصدق. لكن لا يزال لديه الكثير ليتعلمه".

اللاعب البالغ 22 عاما شارك الموسم الحالي في 32 مباراة سجل 7 وصنع 4، وبقميص المنتخب السويسري سجل 11 هدفا وصنع 2.

خليل درويش أوجلو

المهاجم التركي لعب معارا لصفوف جالاتا سراي التركي الموسم الجاري من برينتفورد الإنجليزي، ليجاور مصطفى محمد.

وفي 24 مباراة بقميص الأسود سجل 4 أهداف وصنع 3 وساهم في عودة الفريق في المباريات الأخيرة للمنافسة على لقب الدوري أمام بيشكتاش.

النادي الإنجليزي حدد سعر بيعه الموهبة التركية الجديدة صاحب الـ 21 عاما بـ 10 ملايين يورو.

نيكو ويليامز

الظهير الأيمن لمنتخب ويلز حصل على فرصة ذهبية للمشاركة بقميص الفريق الأول لـ ليفربول في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت الريدز.

اللاعب البالغ 20 عاما شارك في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا تحت قيادة يورجن كلوب.

وبقميص منتخب بلاده شارك في 9 مباريات سجل هدفا وصنع آخر، إذ شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

أندرياس سكوف أولسن

جناح بولونيا الإيطالي صاحب الـ 21 عاما شارك الموسم الحالي في 26 مباراة سجل 2 وصنع 3.

مع منتخب الدنمارك ينفجر أولسن هجوميا، إذ شارك في 5 مباريات فقط وسجل 3 أهداف وصنع 4 خلال 179 دقيقة فقط.

ماركوس فورس

مهاجم فنلندا التي تشارك لأول مرة في البطولة بتاريخها، وبرينتفورد الإنجليزي والذي ساهمت أهدافه خاصة الهدف القاتل في نصف نهائي البلاي أوف للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى في قيادة الفريق للدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه.

في 50 مباراة سجل 10 أهداف وصنع هدفا بجميع المسابقات.

ريان جرافنبيرخ

لاعب وسط أياكس الهولندي صاحب القميص رقم 14 وابن الـ 19 عاما.

أصغر لاعب يظهر بقميص أياكس في الدوري الهولندي في سبتمبر 2018 محطما رقم كلارينس سيدورف.

ريان تيفريدين، مدربه تحت 15 عاما في أياكس قال عنه: "من الناحية الفنية، أود أن أقول إنه نسخة أفضل من بوجبا في أفضل أيامه في يوفنتوس، من حيث أسلوبه ووجوده على أرض الملعب".

بقميص أياكس الموسم الجاري شارك في 47 مباراة سجل 5 وصنع 6 في جميع المسابقات وتوج بالثنائية المحلية

إيلف إيلماس

ارتدى قميص منتخب بلاده في 2017 بعمر 17 عاما في تصفيات كأس العالم أمام إسبانيا.

كما سجل هدف الفوز التاريخي لمقدونيا الشمالية على حساب ألمانيا في تصفيات كأس العالم في مارس 2021.

لاعب وسط نابولي شارك الموسم الحالي في 44 مباراة سجل 3 وصنع هدفا وحيدا.

جوسيب بريكالو

الجناح الكراوتي لاعب فولفسبورج الألماني يلعب في أكثر من مركز كجناح أيمن وظهير أيمن ومهاجم ثانٍ.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 22 عاما مؤخرا بالانتقال لـ ليفربول وبايرن ميونيخ وليدز يونايتد.

بريكالو سجل 7 أهداف وصنع 4 في 33 مباراة بجميع المسابقات بقميص الفولفي.

جود بيلينجام

لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني صاحب الـ 17 عاما هو ثاني أصغر لاعبي البطولة على الأطلاق وواحد من 3 محترفين فقط خارج الدوري الإنجليزي في قائمة الأسود الثلاثة.

في 2019 اختارته مجلة FourFourTwo ضمن أفضل 50 موهبة إنجليزية قادمة.

بيلينجام أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بهدفه في شباك مانشستر سيتي.

في موسمه الأول بقميص الأصفر والأسود سجل 4 وصنع 4 في 46 مباراة.

بيلي جيلمور

لاعب وسط تشيلسي والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوز منذ أيام قليلة على أعتاب ارتداء قميص منتخب اسكتلندا لأول مرة بشكل رسمي.

أفضل لاعب في أكاديمية النادي اللندني موسم 2019-2020.

خاض لاعب البلوز 14 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري ويصنفه البعض بأنه لوكا مودريتش الجديد.

كاتسبر كوزوفسكي

أصغر لاعب على الإطلاق في البطولة بعمر 17 عاما، صانع ألعاب فريق بوجون شتشين البولندي.

خاض مباراتين دوليتين بقميص المنتخب البولندي وفي الموسم الجاري مع فريقه شارك في 25 مباراة سجل 3 وصنع 4.

وصرّح في وقت سابق: "منذ أن كنت طفلا صغيرا، كان كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى. ومع ذلك، مع مرور الوقت، بدأت أحب ومشاهدة بول بوجبا أكثر ".

بيدري

وصفه بالبعض بـ "إنييستا الجديد" لاعب وسط برشلونة الذي خاض 52 مباراة وسجل 4 وصنع 6 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

يلعب حاليا مع منتخب الشباب تحت 21 عاما في بطولة أوروبا للشباب وهو بعمر 18 عاما.

ألكسندر إيزاك

رفض من قبل وصفه بـ "إبراهيموفيتش الجديد"، مهاجم منتخب السويد البالغ من العمر 21 عاما.

المهاجم السابق لأيك السويدي وبوروسيا دورتموند الألماني وفيليم الهولندي وريال سوسيداد الإسباني حاليا.

وأصبح أول لاعب سويدي يسجل هاتريك في الدوري الإسباني منذ عام 1949، كما توج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتليتك بلباو الغريم التقليدي.

بقميص المنتخب سجل 6 أهداف في 21 مباراة، ومع الفريق الباسكي سجل 17 هدفا في 44 مباراة الموسم المنصرم.

جول كوندي

ينضم لأول مرة لقائمة الديوك الفرنسية بعد أداءه الرائع رفقة إشبيلية الإسباني، وتواجد أيضا في قائمة فرنسا تحت 21 عاما والمقامة حاليا.

كوندي البالغ 22 عاما حصد موسم 2019-2020 على لقب الدوري الإوروبي وتواجد في التشكيل المثالي للبطولة مع الفريق الأندلسي.

الموسم الماضي شارك في 49 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

جمال موسيالا

بعمر الـ 18 عاما حقق 4 ألقاب رفقة بايرن ميونيخ، وأصغر لاعب يسجل للبافاري في الدوري الألماني بعمر 17 عاما 205 يوما.

واختار تمثيل منتخب ألمانيا عوضا على إنجلترا، رغم تدرجه بقميص الأسود الثلاثة في الفئات السنية المختلفة.

ورغم تصريحه السابق أنه يشعر بالراحة للعب لمنتخب إنجلترا، إلا أنه فضل اللعب لألمانيا وتمثيل بلده الأم على مستوى الكبار.

شارك الموسم الجاري في 38 مباراة وسجل 7 أهداف، وارتدى قميص الناسيونال مانشافت في مباراتين.

دومينيك سوبوسلاي

يمتاز بتسديد الركلات الثابتة، وطلبت أندية أرسنال وريال مدريد وميلان الحصول على خدمات، لكنه فضل الرحيل من ريد بول سالزبورج إلى لايبزج الألماني في يناير الماضي

المجري صاحب الـ 20 عاما سجل هدفا أمام إيسلندا قاد به منتخب بلاده في الدقيقة 92 للتأهل لليورو عبر الملحق.

الموسم الحالي بقميص سالزبورج شارك في 22 مباراة سجل 9 وصنع 11، ولم يخض أي مباراة بقميص لايبزج بسبب الإصابة، لكنها لم تمنعه عن التواجد في البطولة.

بيدرو جونسالفيس

صانع ألعاب لكنه قاد سبورتينج لشبونة لحصد لقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاما، وأيضا كأس البرتغال، وحصد لقب الهداف برصيد 23 هدفا.

لم يخض أي مباراة دولية من قبل لتكون يورو 2020 البداية الحقيقية للاعب البالغ 22 عاما.

يصفه البعض بـ "برونو فيرنانديش" الجديد.

إيجور ديفييف

مدافع سسكا موسكو الروسي والبالغ طوله 193 سم، خاض 3 مباريات دولية بقميص الدب الروسي.

حصد العام الماضي جائزة أفضل مدافع شاب في الدوري الروسي.

خاض الموسم الحالي 32 مباراة سجل 2 وصنع 2 في جميع المسابقات.

أناتولي تروبين

حارس مرمى شاختار دونتسك الأوكراني ابن الـ 19 عاما والحارس الثالث في قائمة أوكرانيا.

خاض الموسم الماضي 30 مباراة استقبل 28 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 15 أي النصف.

مع منتخب بلاده خاض مباراتين دوليتين.

لمطالعة جميع الأسماء بشكل أسرع

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