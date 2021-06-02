بدون صلاح.. سداسي يتنافس على جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

لم يتواجد اسم محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم للدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين قائمة تضم 6 مرشحين للجائزة، ليس من بينهم صلاح الذي نافس على جائزة هداف الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وينافس على الجائزة كل من برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنام، ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفن دي بروين وروبن دياز وإلكاي جوندوجان.

فيما ينافس السداسي، بوكايو ساكا وديكلان رايس وماسون جرينوود وماسون ماونت وفيل فودين وترينت ألكسندر أرنولد، على جائزة أفضل لاعب شاب.

صلاح ترشح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للاعب الأفضل والذي ينتهي يوم 3 يونيو الجاري (هـــنـــا).

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.