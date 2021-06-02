وليد سليمان يتحدث عن موعد اعتزاله وكواليس تسليم الخطيب ميداليات السوبر

كشف وليد سليمان نجم الأهلي كواليس قرار اللاعبين بتسليم ميدالياتهم بعد الفوز بالسوبر الإفريقي لمحمود الخطيب رئيس النادي، كما تحدث عن موعد اعتزاله.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال سليمان لـ إم بي سي مصر: "قبل ما نلعب للأهلي فنحن مشجعين له، هناك حالة من إنكار الذات لمصلحة الفريق، لأننا في النهاية مشجعين نفرح لانتصاره".

وأردف "أنا ومحمد الشناوي وسعد سمير كنا نريد فعل شيء لمحمود الخطيب رئيس النادي لأنه كان مضغوطا بشدة، وكان يحمل هم الفريق، وبعد مباراة السوبر مباشرة تحدثنا معا وقررنا تسليمه الميداليات وهذا جزء بسيط مما يستحقه. بعض اللاعبين لم يكونوا يعلمون بالفكرة، ولكنهم عندما رأوا ما حدث قدموا الميداليات للخطيب بعدها".

وشدد "قبل مباراة السوبر كانت رسالة الخطيب هي ألا نعيش على الماضي وألا نكتفي من البطولات".

وكشف "الاعتزال بنهاية الموسم؟ أنا موجود في النادي. عقدي مستمر مع الأهلي لسنة أخرى بعد هذا الموسم. القرار في يد النادي ونحن على مقربة من اللعب في بطولة صعبة وسنترك كل الأمور لوقتها".

وأتم "كل لاعبي الأهلي رجال ومستواهم جيد ويحتاجون للتوفيق أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويلعب سليمان مع الأهلي منذ 2011، وفاز معه بـ14 بطولة متنوعة.