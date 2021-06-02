يورو 2020 - قائمة إيطاليا.. ضم مهاجم منتخب الشباب واستبعاد ثلاثي

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمته النهائية المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020" المكونة من 26 لاعبا.

وكان مانشيني قد اختار 33 لاعبا في قائمته المبدئية للبطولة، ثم قلصها إلى 28 لاعبا قبل أيام.

واستبعد مانشيني الثلاثي جيانلوكا مانشيني لاعب روما وماتيو بوليتانو لاعب نابولي وماتيو بيسينا لاعب أتالانتا من القائمة النهائية.

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وأضاف جياكومو راسبادوري لاعب ساسولو ومنتخب شباب إيطاليا إلى القائمة، بعدما قرر قبل أيام التخلي عنه للأتزوري الشاب المشارك في بطولة أوروبا دون 21 عاما.

وكان قد استعبد كل من الحارس أليسيو كرانجو ومانويل لازاري وفيتشينزو جريفو وكريستيانو بيراجي وجيان ماركو فيراري ومويس كين وجايتانو كاستروفيلي من القائمة الأولية.

لتكون قائمة إيطاليا النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (ميلان) – أليكس ميريت (نابولي) – سالفاتوري سيريجو (تورينو).

الدفاع: فرانشيسكو أتشريبي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر) – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيلليني (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – رافائيل تولوي ( أتالانتا) – ليوناردو سبينازولا (روما) – أليساندرو فلورينزي (باريس سان جيرمان) – إيمرسون (تشيلسي).

خط الوسط: نيكولا باريلا – ستيفانو سينسي (إنتر) – بريان كريستانتي – لورينزو بيليجريني (روما) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – جورجينيو (تشيلسي).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – جياكومو راسبادوري ودومينكو بيراردي (ساسولو) – فيدريكو بيرنارديسكي – فيدريكو كييزا (يوفنتوس) تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني (نابولي).

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

إيطاليا يورو 2020
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