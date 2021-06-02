متفوقا على 6 أهداف لـ صلاح.. هدف أليسون يتوج بجائزة الأجمل لليفربول في الموسم

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

توج أليسون بيكر حارس ليفربول بجائزة أجمل أهداف الفريق لموسم 2020-2021، متفوقا على محمد صلاح نجم الريدز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

هدف أليسون الذي سجله في شباك وست بروميتش ألبيون حصد الجائزة متفوقا على 6 أهداف سجله صلاح من أصل 10 نافست على الجائزة.

ونشر موقع ليفربول مقطع فيديو للأهداف صاحبة المراكز الخمسة الأولى.

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الهدف الذي سجله الحارس البرازيلي جاء في الصدارة أكثر من 65% من أصوات الجماهير وخلفه أهداف صلاح في شباك ليدز يونايتد ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وأتالانتا.

وجاءت قائمة الأجمل لليفربول في الموسم على النحو التالي:-

1- أليسون بيكر ضد وست بروميتش ألبيون

2- محمد صلاح ضد ليدز يونايتد

3- محمد صلاح ضد وست هام يونايتد

4- محمد صلاح ضد كريستال بالاس

5- محمد صلاح ضد أتالانتا

6- محمد صلاح ضد إيفرتون

7- ترينت ألكسندر-أرنولد ضد أستون فيلا

8- محمد صلاح ضد ليستر سيتي

9- رينسولا باباجيد ضد شيفيلد يونايتد

10- ماتيوز موسيالوفسكي ضد نيوكاسل يونايتد

يذكر أن صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي بهدفه في شباك وست هام يونايتد.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي الأهداف المرشحة للجائزة، ومن بينها هدف صلاح الرائع في شباك وست هام يونايتد.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للهدف الأفضل (هـــنـــا).

صلاح ترشح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للاعب الأفضل والذي ينتهي يوم 3 يونيو الجاري (هـــنـــا).

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.

ليفربول محمد صلاح أليسون بيكر
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