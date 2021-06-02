رئيس لجنة الأهلي الطبية: الأمل كبير في لحاق أفشة بذهاب الترجي.. ولا نريد استباق الأحداث بشأن هاني

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 10:42

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي إن الأمل في لحاق محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق، بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، يوم 19 يونيو الجاري، كبير.

وتحدث شوقي لإذاعة أون سبورت: "الأمل كبير بشأن إمكانية لحاق أفشة بمباراة الذهاب ضد الترجي".

وأضاف "الأمر وارد بنسبة كبيرة وفقا للمعايير الطبية إذا سارت أموره بشكل طبيعي".

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وشدد "محمد هاني صعب لحاقه نسبيا. لكن لا نريد استباق الأحداث بشأن غياب هاني عن مباراتي الترجي".

وكشف "استجابة هاني للبرنامج العلاجي تظهر بعد أسبوع. لديه شد ثقيل في العضلة".

وكان الأهلي قد أعلن عن غياب محمد هاني لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

أما أفشة فكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد صرح أن نتيجة الآشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.

وأتم "كريم نيدفيد من فترة تم تسليمه للجهاز الفني، من قبل السوبر الإفريقي. نيدفيد سليما تماما وقريبا جدا في الملاعب

قريبا جدا سيتم تسليم محمد محمود جاهزا للجهاز الفني".

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