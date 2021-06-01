الأهلي: الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية هذا الأسبوع

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في تونس يوم 19 يونيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي في دور الـ 16 لكأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد راحة استمرت ليومين.

وعاد الأهلي من قطر، بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، على حساب نهضة بركان المغربي، بهدفين دون مقابل.