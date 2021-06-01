ذا أثليتك: جيرارد مرشح لخلافة أنشيلوتي في إيفرتون

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - رينجرز

بدأ نادي إيفرتون الاستعداد للبحث عن خليفة كارلو أنشيلوتي في مهمة المدير الفني، بقنبلة مدوية.

وألقت لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة قنبلة قوية، بوجود اسم ستيفن جيرارد المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي وقائد ليفربول السابق ضمن الأسماء المرشحة لخلافة الإيطالي.

ويبرز أيضا أسماء: رافائيل بينيتنز مدرب ريال مدريد وليفربول الأسبق وباولو فونسيكا مدرب روما السباق وإريك تين هاج مدرب أياكس وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الحالي وإيفرتون السابق.

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جيرارد قاد رينجرز لحصد لقب الدوري الأسكتلندي دون هزيمة محققا 102 نقطة، وفاز بجائزة أفضل مدرب في الموسم.

ويقود جيرارد الفريق منذ يوليو 2018، نجح في قيادته للتتويج بالدوري بعد غياب عقد كامل، ويمتد تعاقده مع رينجرز حتى 2024.

جيرارد لاعب إيقوني في صفوف ليفربول، إذ ساهم في حصد 9 ألقاب بين 1998 و2015، واختتم مسيرته بقميص لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

كما بدأ مسيرته التدريبية بقيادة فريق شباب ليفربول قبل الانتقال للقطب الأزرق من مدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وسجل جيرارد في شباك التوفيز 10 أهداف وصنع 4 في 33 مباراة، وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 11 وخسر 5 أمام القطب الأزرق لدربي الميرسيسايد.

وأوضحت الشبكة أن إدارة النادي ستجتمع اليوم لمناقشة الوضع الذي تطور في الساعات الأخيرة.

وبات كارلو أنشيلوتي قريبا من العودة لتدريب ريال مدريد وفقا للتقارير في الساعات الأخيرة، رغم تبقي 3 مواسم في عقده مع التوفيز إذ يتفاوض مع النادي من أجل فسخ التعاقد.

ويقود أنشيلوتي فريق إيفرتون الإنجليزي منذ منتصف موسم 2019-2020.

وأنهى الإيطالي البالغ 61 عاما موسمه الأول في المركز الـ 12 مع التوفيز ثم الموسم الحالي في المركز العاشر.

مدرب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ الأسبق، قاد إيفرتون في 67 مباراة فاز في 31 وتعادل في 14 وخسر 22 مباراة.

ستيفن جيرارد إيفرتون كارلو أنشيلوتي
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