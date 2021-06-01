رونالد دي بور: مستقبل صلاح مع ليفربول؟ لا اعتقد أنه بحاجة للرحيل ولكن

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 16:34

كتب : محمد الجزار

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

أبدى رونالد دي بور نجم أياكس والكرة الهولندية السابق رأيه في مستقبل محمد صلاح بالبقاء أو الرحيل عن صفوف ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وانضم النجم الهولندي السابق لقائمة سفراء كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر من العام المقبل.

وقال دي بور في حديثه مع الصحفيين عبر تطبيق "زووم": "الأفضل لمستقبل صلاح؟ هو يعلم أفضل مني، وهو طموح، وهو ابن ليفربول ولديه تأثير كبير على الفريق في السنوات الأخيرة وقادهم لحصد لقب دوري الأبطال".

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وأضاف "لا اعتقد أنه بحاجة للرحيل، هذه حياته، بالنسبة لي لقد لعبت في عدة دول أسكتلندا وهولندا وإسبانيا وقطر، بالنسبة لي كتجربة شخصية كانت رائعة، الحياة قصيرة ومن الرائع مشاركة العديد مع العالم، وبإمكانه فعل ذلك وهو أمر رائع".

وأتم "إذا كان هناك إمكانية فيمكنه اللعب في إسبانيا أو أي مكان آخر، هذا ما أرشحه له".

وكانت بعض التقارير الفرنسية قد أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح حال رحل كيليان مبابي عن صفوف الفريق الباريسي الصيف الجاري.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

صلاح ترشح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي المنصرم.

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