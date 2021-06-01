راشفورد وفودين ودياز يتنافسون على جائزة أفضل شاب في الدوري الإنجليزي

كما ينافس روبن دياز مدافع مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب شاب.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين للمنافسة على الجائزة والتي شهدت تواجد فيل فودين زميل دياز في سيتي.

وينافس على الجائزة أيضا ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وماسون ماونت لاعب تشيلسي ودومنيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.

وتواجد الحارس إيلان ميلييه من ليدز يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

دياز ينافس محمد صلاح نجم ليفربول وآخرون على جائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح ودياز كل من كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

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ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للاعب الأفضل والذي ينتهي يوم 3 يونيو الجاري (هـــنـــا).