صلاح ينافس على جائزة أجمل أهداف موسم الدوري الإنجليزي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أجمل هدف في موسم الدوري الإنجليزي المنصرم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي الأهداف المرشحة للجائزة، ومن بينها هدف صلاح الرائع في شباك وست هام يونايتد.

الأهداف المرشحة هي الأهداف الفائزة بجائزة أفضل هدف في كل شهر من أشهر الموسم.

🚨 CONFIRMED: Liverpool's precise counter-attack finished by Mohamed Salah at West Ham United is up for the 2020-21 Premier League Goal of the Season prize. #awlive [lfc] Vote here: https://t.co/A1spmHBjAUpic.twitter.com/B3MJ6xi6Gb — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 1, 2021

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للهدف الأفضل (هـــنـــا).

صلاح ترشح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي رابط التصويت للاعب الأفضل والذي ينتهي يوم 3 يونيو الجاري (هـــنـــا).

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.