بلماضي: عليك أن تكون مهندس فضاء لكي تفهم تصنيف فيفا

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

فسر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أسباب مواجهة موريتانيا ومالي وتونس وديا هذا الشهر.

سيلعب بطل إفريقيا 2019 ضد موريتاتيا ومالي وتونس على الترتيب، بعد تأجيل جولة افتتاح تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال بلماضي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "سنواجه منتخب تونس الذي هو أفضل منا في تصنيف الاتحاد الدولي من أجل التحسن في ترتيب فيفا".

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وأضاف "علينا أن نكون ضمن أفضل 5 منتخبات إفريقية حتى نستضيف إياب المباراة الفاصلة لتصفيات المونديال على ملعبنا في حال تأهلنا إليها".

وأردف مازحا "حسابات تصنيف فيفا معقدة وتحتاج لأن تكون مهندس فضاء من أجل فهمها، لكننا سنحاول إسقاط تونس لرفع تصنيفنا".

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10 لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال للعب 5 مواجهات فاصلة يتأهل الفائزون بها للمونديال الذي يقام في قطر 2022.

وتابع "كما سنلعب ضد المنتخب المالي القوي وهو منتخب أحترمه كثيرا، وربما مالي أفضل من منتخب بوركينا فاسو الذي سنواجهه في تصفيات المونديال".

وأتم "أما المنتخب الموريتاني فهو أفضل من منتخب جيبوتي وسيكون تحضير مثالي لبداية تصفيات المونديال".

سيلعب محاربو الصحراء ضد موريتانيا ومالي يومي 3 و6 يونيو بالجزائر، ثم مواجهة نسور قرطاج يوم 11 بتونس.

جمال بلماضي الجزائر تونس
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