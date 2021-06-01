تقرير مغربي: عودة الجماهير للمدرجات تقترب قبل نهاية الموسم

تقترب الجماهير المغربية من العودة للمدرجات قريبا قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من الجامعة المغربي لكرة القدم لموقع "البطولة" المغربي": "الملاعب الوطنية قد تشهد عودة الجماهير قبل نهاية البطولة، في حال تمت إعادة صياغة البروتوكول الصحي المعتمد بين الجامعة الوصية ووزارتي الداخلية والصحة بهذا الشأن".

وأوضح التقرير أن العودة أصبحت واردة بعد تخفيف الحكومة المغربية للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

يذكر أن الدوري المغربي وصل إلى الجولة 21، إذ تتبقى 9 جولات على نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم في 18 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "النهائي سيكون بحضور الجماهير ولن نفرض على الأندية شرط حصول لاعبيها على لقاح فيروس كورونا لأن هناك الكثير من الدول لم تبدأ فعليا في تنفيذ اللقاح".

كما شدد "كل ما يثار عن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ليكون يوم 27 يوليو بدلا من 17 غير صحيح بالمرة".

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي أمام الترجي التونسي، ويلتقي الوداد المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.