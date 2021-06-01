تقرير مغربي: تغريم الزمالك 30 ألف يورو وتوبيخ من فيفا بسبب أحداد

غُرم الزمالك بمبلغ 30 ألف يورو لنادي الدفاع الحسني الجديدي وتلقى توبيخا بعد عدم دفع الأبيض لحصة الأخير من إعارة حميد أحداد إلى الرجاء موسم 2019-2020.

ووفقا لموقع "هسبورت" المغربي فأن لجنة قانون اللاعبين أصدرت قرارها "بوجوب أداء نادي الزمالك المصري مبلغا بقيمة 30 ألف يورو لفائدة الدفاع الحسني الجديدي، زيادة عن نسبة %5 من المبلغ المذكور كفائدة سنوية اعتبارا من 19 أغسس 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي".

وأضاف "تضمن الحكم أيضا توبيخا لنادي الزمالك المصري، مع الإشارة إلى أنه في حالة عدم دفع المبلغ المذكور أعلاه لفائدة الدفاع الحسني الجديدي في غضون 45 يوما، اعتبارا من تاريخ الإخطار".

وأوضح التقرير العواقب "سيتم منع الفريق المصري من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لثلاث فترات انتقالات".

أتم "قرر الدفاع الجديدي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مايو 2020 للمطالبة بحقه المنصوص عليه في عقد بيع حميد أحداد، والقاضي بنيل نسبة 20% من أي انتقال لأحداد من الزمالك إلى أي ناد آخر، سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي".

وقضى أحداد الموسم الماضي معارا للرجاء، وتوج بلقب الدوري المغربي وشارك في 30 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

وبقميص الأبيض شارك في 41 مباراة سجل 4 وصنع 2 في جميع المسابقات وتوج بلقب الكونفدرالية في 2019.