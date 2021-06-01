5 مدربين يتنافسون على لقب الأفضل في موسم 2020-2021 بـ الدوري الإنجليزي

يتنافس 5 مدربين على جائزة مدرب موسم 2020-2021 في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد.

طالع أيضا – صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ويظل باب التصويت مفتوحا للجماهير حتى الثالث من من يونيو الجاري، بالإضافة لمجموعة من الخبراء لتحديد هوية المدرب الفائز. (التصويت من هنا)

وإليكم أبرز ما قدمه المدربون الـ 5:

Bossing it on the touchline 👔 Introducing your 5️⃣ nominees for @BarclaysFooty Manager of the Season! Cast your vote ➡️ https://t.co/RLfIQsrbyV#PLAwards pic.twitter.com/fVh20ZzVDo — Premier League (@premierleague) June 1, 2021

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

الإسباني قاد سيتي للقب الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز، كأقوى دفاع وهجوم وحقق الفوز في 15 مباراة متتالية.

مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد)

الأرجنتيني حصد 59 نقطة كأكثر فريق صاعد تحقيقا للنقاط منذ موسم 2000-2001، وأنهى الموسم في المركز التاسع.

ديفيد مويس (وست هام)

مويس قاد الهامرز للتواجد في المربع الذهبي أغلب فترات الموسم وأنهى سادسا وحصد مقعدا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما حقق ثاني أفضل مركز للنادي في حقبة الدوري الممتاز.

براندان رودجرز (ليستر سيتي)

للموسم الثاني تواليا ينهي الثعالب الموسم في المركز الخامس تحت قيادة المدرب الأيرلندي الشمالي، كما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخ النادي.

أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد)

النرويجي أنهى مع الشياطين الحمر الموسم ثانيا كأفضل مركز منذ موسم 2017-18، ولم يخسر أي مباراة خارج قواعده الموسم الجاري.